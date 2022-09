Basket |

Basket, la Reale Mutua attesa dalla trasferta di Milano in Supercoppa

Dopo il successo sulla Novipiù Monferrato, secondo impegno in tre giorni per la squadra di coach Franco Ciani

Basket, la Reale Mutua attesa dalla trasferta di Milano in Supercoppa

Dopo il successo di sabato sera al Pala Gianni Asti contro la Novipiù Monferrato, la Reale Mutua Torino scenderà nuovamente in campo domani, palla a due alle 20.30, al PalaIseo, per affrontare l’Urania Milano, nella seconda giornata del Girone Blu di Supercoppa LNP. La presentazione di coach Franco Ciani: “È la seconda gara in tre giorni: in questo momento della stagione è difficile essere pronti a distanza di così poco tempo ed aver ricaricato le energie fisiche e nervose perché comunque la gara con Monferrato è stata molto dispendiosa. Dovremo avere la capacità di centellinare le forze e di non perdere quella che è l’anima tecnica e agonistica di questa squadra. L’Urania Milano, soprattutto sul suo campo, è una squadra molto solida e combattiva, di grande mentalità, con giocatori esperti ed in grado di gestire palloni importanti. Sarà sicuramente una partita molto interessante, un’altra tappa di avvicinamento alla Regular Season: siamo curiosi di vedere quali indicazioni ci darà questa sfida”.

redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.