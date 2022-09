Torino guarda oltre le Atp Finals: "Lavoriamo per portare un torneo Atp 250". E intanto spera in Sinner e Berrettini

Torino non fa passi indietro. E dopo le Atp Finals punta a rimanere nel tennis che conta, a livello mondiale. La conferma arriva da Gianni Ocleppo, gloria della racchetta italiana e membro del comitato d'onore delle Nitto Atp Finals. "Terminati gli anni delle Finals, Torino non può rimanere senza tornei. Non ci si può limitare a un Challenger: mi sto adoperando per portare qui un Atp 250 come minimo, perché non possiamo pensare di rientrare nell'anonimato - dice Ocleppo - e i tornei di Firenze e Napoli delle prossime settimane saranno episodi isolati, che non si ripeteranno, perché sostituiscono gare altrimenti ospitate in territori oggi in guerra. L'unico che rimarrebbe sarebbe l'Atp 1000 di Roma".