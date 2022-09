Artissima 2022, il direttore Fassi: "Non ci saranno gallerie russe"

"Per me lo slogan è: ad Artissima Torino torna il mondo". Così il neo-direttore Luigi Fassi sintetizza l'edizione 2022 della fiera dedicata all'arte contemporanea, che torna all'Oval dal 4 al 6 novembre. Alla 29° edizione saranno presenti 174 gallerie italiane e straniere, tra cui 40 new entry. Tra quest'ultime, come ha raccontato Fassi, c'è ne una che arriva "dall'Alaska, non era mai successo".