Aspettando le Atp Finals, a Torino torna l'appuntamento con "Tennis in piazza"

Mancano meno di due mesi alle Nitto ATP Finals, ma Torino comincia già a mettere il tennis al centro dell’attenzione. In attesa del grande evento che si terrà al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre - dove scenderanno in campo i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio della Pepperstone ATP Race to Turin - nei mesi di settembre e ottobre sei parchi e luoghi iconici della città diventeranno location di ‘Tennis in Piazza’.

Organizzata dalla Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Comune di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la manifestazione si articolerà su sei appuntamenti aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento di straordinario interesse.

Dopo il grande successo avuto nel 2021, “Tennis in Piazza” ritorna con un set-up all’avanguardia in pieno stile Nitto ATP Finals. In ogni sito sarà installato un campo da 10x16m dove insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” (ISF) assisteranno i bambini e i ragazzi che vorranno approcciarsi alla disciplina del tennis ma anche ragazzi e adulti che vorranno avvicinarsi per la prima volta al tennis. Grazie alla collaborazione tra l’ISF, la Città di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, con oltre trenta istituti che hanno confermato con entusiasmo la partecipazione dei loro studenti.

Alla luce di questo interesse, quest’anno “Tennis in Piazza” offrirà anche la possibilità di cimentarsi con un altro sport della racchetta, il tennistavolo. Accanto al campo da tennis verranno allestite altre quattro aree di gioco composte da tavoli di ampiezze minori rispetto a quelle regolamentari, studiati appositamente per far conoscere il tennistavolo, grazie al supporto di Tecnici Federali e alla collaborazione del Comitato Regionale Piemonte e della Federazione Italiana Tennistavolo.

Ognuno dei sei eventi dell’edizione 2022 di “Tennis in Piazza” si articolerà su tre giornate, dal venerdì alla domenica. La prima sarà dedicata ai bambini delle scuole primarie di primo grado, il sabato ai partecipanti delle secondarie di secondo grado mentre la domenica sarà riservata a ragazzi e adulti di ogni età.

Il via alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Torino, sarà questo fine settimana (16-18 settembre) al Parco del Valentino e proseguirà secondo il seguente calendario:

23-25 settembre: Parco Ruffini

30 settembre-2 ottobre: Piazza d’Armi

7-9 ottobre: Parco della Confluenza

14-16 ottobre: Parco Dora

28-30 ottobre Piazza Castello