Uomo di 33 anni morto in bici in corso Regina: ora preoccupa la ciclabile che passa lì vicino

"Il tratto di pista davanti alla materna Vittorio Emanuele II è un vero pericolo per i ciclisti". A denunciarlo è il capogruppo di "Torino Libero Pensiero" Pino Iannò che ha presentato un'interpellanza. Il pezzo di tracciato incriminato è quello su corso Regina Margherita all'angolo con via XX Settembre, che è stato realizzato di recente.





"Passano bus e auto"





"L’incrocio in questione - spiega Iannò - è attraversato da numerosi mezzi pubblici e in quel punto svolta l’autobus della linea 27, proprio accanto alla pista ciclabile e anche molte automobili provenienti da corso XI Febbraio". Un crocevia pericoloso per chi viaggia sulle due ruote, che "potrebbero essere travolti". A distanza di pochi metri, lo scorso 22 giugno, ha perso la vita il 33enne Francesco Convertini che è stato travolto da una volante mentre attraversava corso Regina all'imbocco del sottopasso.





Rivedere la segnaletica





Da qui la richiesta di Iannò di "rivedere la segnaletica orizzontale in quel punto, così come quella verticale per invitare le auto che transitano a prestare attenzione, visto che la sicurezza è fondamentale sia per i ciclisti, che per gli automobilisti”.