"Set in scena": aspettando le Atp Finals, il Circolo della Stampa ci ride su per tre sere (e canta)

Aspettando le Atp Finals, il Circolo della Stampa ci ride su per tre sere (e canta)

Si chiama "Set in scena" il primo appuntamento (su tre giorni, dal 16 al 18 settembre) della nuova stagione del Circolo della stampa Sporting e che conta sulla presenza al Campo stadio di Ale & Franz, ma anche Guido Catalano con Brunori Sas e Neri Marcoré, con il repertorio di Fabrizio De André. Un segnale che indica bene come la vocazione per il tennis voglia ampliarsi e rafforzarsi rispetto al recente passato. E nel frattempo cresce l'attesa per il massimo evento tennistico mondiale.

Prima ripartenza dopo il Covid

"Finalmente siamo all'inizio di una stagione senza più restrizioni da Covid. Ma oltre agli spettacoli, attendiamo in autunno anche la seconda edizione degli Atp Finals vedrà di nuovo i giocatori allenarsi qui nelle nostre strutture e con l'accesso per il pubblico da corso Agnelli. Ma per cinque anni avremo anche le finali di Serie A di tennis, quest'anno dal 9 all'11 dicembre", dice Pietro Garibaldi, presidente del Circolo della Stampa.

Un posto aperto a tutti, non una bolla in città

"Questa tre giorni spiega bene cosa vorrebbe e vorrà diventare questo luogo - aggiunge Paolo Griseri, vicepresidente del Circolo - non una bolla in mezzo a Torino, ma un luogo aperto a tutti, con spettacoli e iniziative e che si candida a diventare il più importante riferimento per il tennis".

In questi giorni si potrà anche approfittare dell'occasione per effettuare visite mediche gratuite, con l'ingresso libero a Tennis&Friends, che coniuga il benessere alla beneficenza. "Vogliamo uscire dal guscio, mentre al tempo stesso la città può conoscere meglio cosa succede in questo circolo, che ha anche il maggior numero di campi coperti", aggiunge Griseri.

Un mix tra spettacolo, tennis e amicizia

"Da due anni ormai organizziamo eventi importanti ed è un mix tra tennis, spettacolo e amicizia - racconta Neri Marcoré, curatore delle tre serate di questo fine settimana - Abbiamo messo su un calendario di tre giorni per certi aspetti davvero unico".

L'allestimento delle serate è affidato a Hiroshima non Amour. "È il secondo anno che collaboriamo qui con il Circolo - dice Simona Ressico - È una scommessa con tante criticità da risolvere, ma c'è anche grande soddisfazione per i risultati. Tutti gli spettacoli sono allestiti e pensato per adattarsi al meglio a questa cornice".