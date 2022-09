Lombalgia: che cos'è e cosa comporta

Quando parliamo di lombalgia come faremo nel nostro articolo il primo dato che ci deve far riflettere è che addirittura ci possono essere fino a 15 milioni di Italiani secondo alcune statistiche che soffrono di mal di schiena, e statisticamente la zona più colpita è proprio la zona lombare ed è per quello che parliamo di lombalgia che si sviluppa con dei dolori acuti in quella zona

Per quanto riguarda le cause di questo tipo di dolore nella maggioranza dei casi riguarda una postura scorretta,uno stress fisico o psicologico. Oppure quelle persone che fanno una vita molto sedentaria con assenza di movimento e che magari stanno tante ore davanti al computer in ufficio e anche in casa e poi ci sono chiaramente delle piccole diciamo eccezioni

Molte persone quando hanno così tipo di problema ormai si rivolgono ad un osteopata, perché l'osteopatia è un trattamento utile perché riesce a recuperare tutte le parti del corpo e quindi praticamente riesce ad intervenire sulla postura ed è chiaro che una postura corretta aiuterà tutta l'armonia della colonna vertebrale e quindi non ci sarà motivo per la lombalgia di esistere

Sempre quanto riguarda l'osteopatia il primo punto è la prima visita da professionista per una valutazione osteopatica e quindi grazie un trattamento manipolativo si riesce anche ad arrivare alle cause in questo caso di questa lombalgia

Quindi diciamo un osteopata utilizzerà tutte le tecniche manipolatorie sia per una diagnosi e poi anche per lavorare per migliorare i sintomi,fermo restando che poi il suo intervento cerca di lavorare a medio e a lungo termine proprio per ritrovare una corretta postura e migliorare la mobilità o l'idea che se una persona migliora la mobilità in generale non avrà nessun motivo per sviluppare questo tipo di problematica

E soprattutto con un osteopata si farà magari un ciclo di sessioni e cercherà di darci anche delle dritte per fare evitare che ritorni questo tipo di dolore e quindi non è un intervento semplicemente sui sintomi,che comunque in molte situazioni probabilmente si ridurranno ma è un lavoro più globale proprio perché comunque parliamo di una disciplina olistica.

L'osteopatia ha come primo obiettivo prevenire le patologie

Proprio perché l'osteopatia comunque non è medicina tradizionale anche se viene considerata una disciplina sanitaria e viene anche apprezzato dai medici in certi casi comunque punta come dicevamo nel titolo di questa seconda parte a prevenire queste patologie e quindi una persona deve andare un po' con questo spirito dell'osteopata

Intendiamo dire per ricollegarci al nostro argomento della lombalgia che se andiamo da un osteopata perché abbiamo questo tipo di mal di schiena e magari facciamo un ciclo di sessioni grazie agli interventi manipolatori e quindi ai suoi massaggi risolviamo il problema se poi continuiamo a fare la stessa vita di prima magari mangiando male, non facendo sport e anche stando sempre davanti al computer per qualsiasi motivo non è che l'osteopatia potrà fare miracoli e quindi da quel punto di vista dovremmo essere noi ad essere realmente consapevoli.