Meteo: nel fine settimana arriva un fresco autunnale su Torino e provincia, crollano le temperature

Aria fredda in arrivo dalla Scandinavia farà abbassare bruscamente le temperature a partire da questa mattina. Ma sarà l’unico cambiamento di rilievo: di piogge non se ne vede ombra almeno per tutta la prossima settimana a causa delle correnti che in quota rimarranno settentrionali e legate ad un’alta pressione. Questo dicono le previsioni meteo sul Nord Italia.

La situazione a Torino

Dopo la giornata serena e soleggiata di ieri, oggi dell'aria fredda entrerà da est e farà abbassare le temperature di 4/5 °C, con massime che non supereranno i 25 °C e minime che scenderanno generalmente sui 10/14°C, ma nelle vallate interne e nelle zone di pianura senza vento potranno scendere anche fino 7/9 °C.

Le condizioni saranno caratterizzate da cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana, e piuttosto limpido per l’aria fredda presente in quota. Per il vento domani ci saranno forti raffiche di Foehn sulle Alpi, in mattinata potranno raggiungere la città. Poi si calmerà da domenica e tornerà a essere debole e a regime di brezza.