Parco, collina e fiume: a Torino una #trashchallenge per ripulire il Po

Un mondo più pulito passa anche, e soprattutto, dall'impegno civico dei cittadini: è da questo presupposto che l'associazione Vie d'Acqua, in occasione del World Clean Up Day, ha organizzato il #trashchallenge, giornata di azione e sensibilizzazione in chiave green per ripulire il Po e le sue sponde includendo il parco del Valentino, la collina e ovviamente il fiume.

"Avere cura dell'ambiente utile e anche divertente"

L'evento, organizzato in collaborazione con Decathlon, Leroy Merlin, VDL Sport, Amiat Gruppo IREN, Croce Rossa Italiana, Parco del Po Piemontese e Pianeta Azzurro, sta coinvolgendo decine di volontari impegnati – a piedi e in barca grazie alla sinergia con la Società Canottieri Armida - fin dalle prime ore di questa mattina nella raccolta dei rifiuti abbandonati: “Con la #trashcallenghe - ha spiegato il presidente di Vie d'Acqua Marco Bonfante – vogliamo trasmettere l'idea che raccogliere i rifiuti e avere cura dell'ambiente e di questi ecosistemi sia un'attività non solo utile dal punto di vista civico ma anche divertente”. Nel pomeriggio sono invece previste diverse iniziative ludico-sportive, didattiche ed escursionistiche, compresa un corso di “pagaiata” sul fiume.

La partecipazione delle istituzioni

Ad aprire ufficialmente la giornata ci hanno pensato anche le presenze istituzionali dell'assessore a verde e fiumi della Città Francesco Tresso e della consigliera metropolitana Rossana Schillaci: “Avere una location come quella del Po e della collina – ha commentato il primo – è una cosa che poche città al mondo possono permetterci: questo ci deve dare una spinta ancora maggiore a prendercene cura, il connubio fiume verde è indivisibile ma si tratta di una risorsa fragile e per questo ognuno di noi deve farsene carico”.

“La collaborazione tra cittadini e istituzioni - ha aggiunto la Schillaci – è fondamentale per valorizzare l'ambiente e il territorio come fossero casa nostra”.