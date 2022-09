Scuola e impresa insieme per il futuro: siglato un accordo tra l'IPSIA Birago e Ford Authos

Il futuro del lavoro passa anche da una sinergia sempre più stretta tra il mondo della scuola e quello dell'impresa: a valorizzare ancora di più questo paradigma ci ha pensato l'accordo siglato nella giornata di venerdì tra l'Istituto Professionale “Dalmazio-Birago” di Torino con Ford Authos. Il patto, infatti, prevede il coinvolgimento dei meccanici più promettenti all'interno di stage con la possibilità di inserimento lavorativo nell'officina aziendale, come già avvenuto con contratti a tempo indeterminato per altri 6 studenti.

Una nuova immagine dell'alternanza scuola-lavoro

La firma, nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, vuole anche rinnovare l'immagine degli istituti professionali e dell'alternanza scuola-lavoro: “In questo modo - ha sottolineato la dirigente scolastica del Birago Annamaria Palmieri – viene messo in evidenza il triangolo virtuoso tra cultura,politica e impresa, con opportunità di crescita reciproca. L'alternanza scuola-lavoro, al centro di molte polemiche per i tristi casi dei ragazzi che hanno perso la vita e a cui va il nostro pensiero, è spesso intesa come un asservimento della scuola alla produzione: in realtà non è così, perché la scuola trasmette cultura del lavoro dando competenze e stimolando ambizioni”.

A dimostrare la bontà del lavoro svolto è anche il dato sugli occupati post maturità della scuola, in grado di raggiungere addirittura il 98%: “È anche importante – ha aggiunto Palmieri - superare i pregiudizi nei confronti degli istituti professionali, che non sono scuole di serie B e che formano bravi lavoratori ma soprattutto brave persone e bravi cittadini”.

L'impegno di Ford Authos

Ford Authos, al contempo, fornirà i pezzi di ricambio e le vetture fondamentali per le lezioni: “Chi esce da questa scuola - ha commentato il presidente e CEO dell'azienda Francesco Di Ciommo – ha fame di riuscire a raggiungere un lavoro, ha voglia di riscatto, di imparare e di esprimere al massimo le proprie competenze. I ragazzi che abbiamo assunto a tempo indeterminato con il giusto stipendio sono diventati, in pochi mesi, delle punte di diamante dimostrando di poter effettuare in autonomia compiti difficili come i tagliandi e facendo salire l'indice di soddisfazione dei clienti”.

Il supporto della Regione Piemonte