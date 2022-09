Dalla Valsusa a Torino, Luigi de Magistris domani torna in Piemonte

Dopo la visita a Torino con passeggiata dalla Cavallerizza al Po del 18 agosto scorso per presentare la lista e le candidate e i candidati, Luigi de Magistris torna in Piemonte domani, lunedì 19 settembre.

Il leader di Unione Popolare inizierà la giornata con la visita in Valsusa, territorio della lotta simbolo contro la TAV, proseguendo nel capoluogo piemontese in un percorso che toccherà luoghi significativi per i temi del programma della lista.

Il programma

ore 12 Piazza del mercato a Bussoleno

ore 14 Passeggiata intorno al cantiere di San Didero

ore 16.30 Ritrovo a Torino in piazza XVIII dicembre che ricorda le vittime della strage fascista del 18 dicembre 1922. Il percorso continuerà verso Porta Susa e il grattacielo di Intesa San Paolo, si arriverà quindi alle ex Officine Grandi Riparazioni e il percorso si concluderà nei pressi dei giardini di Piazza Adriano.

Con Luigi de Magistris saranno presenti le candidate e i candidati di Unione Popolare di Torino e provincia e Paolo Ferrero, vicepresidente della Sinistra Europea.