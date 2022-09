Inalpi team: Alice Clerici si aggiudica il torneo satellite di Stoccolma

È per Inalpi motivo di soddisfazione congratularsi pubblicamente con Alice Clerici vincitrice del Torneo Satellite di Stoccolma di spada femminile che si è svolto lo scorso fine settimana nella capitale svedese. Alice, atleta classe ’96, appartiene all’Inalpi Team dell’Accademia Scherma Marchesa ASD Torino in forza alle Fiamme Oro.

Un traguardo che è ottimo viatico per una nuova stagione che Inalpi S.p.A. si augura essere densa di momenti ricchi di grandi risultati. Momenti che portino sempre di più all’attenzione del grande pubblico uno sport nobile e ricco di valori.

L’azienda di Moretta da sempre sostiene società ed atleti per far sì che, anche quel mondo sportivo che non è urlato dai mezzi di informazione, possa crescere con qualità. La condivisione di valori fondanti come l’impegno quotidiano, la passione per il proprio lavoro, la trasparenza dei rapporti sono il comune denominatore tra un mondo sportivo fatto di dedizione e quello dell’imprenditoria che deve saper guardare oltre, supportando il proprio territorio anche nello sviluppo delle attività sportive.

“Vadano ad Alice Clerici e alla Accademia Scherma Marchesa le sentite congratulazioni per un lavoro di squadra che è giunto ad un importante risultato e che crediamo, sarà foriero di nuovi traguardi” – commenta Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi S.p.A.