Nichelino, automobilista insegue ladro e recupera la collanina rubata ad una signora

L'ennesimo episodio di scippo avvenuto a Nichelino nell'ultimo periodo stavolta ha avuto un lieto fine.

Alcuni giorni fa in via XXV Aprile una signora era stata scippata della collana mentre passeggiava con la sua bimba nel passeggino. Tutto era avvenuto in pochi secondi, lasciando la donna spaventata e confusa, ma un'autista che stava passando nelle vicinanze ha assistito alla scena, mettendosi subito ad inseguire il ladro.

Il criminale, capendo che l'inseguitore non lo avrebbe lasciato fuggire, ha buttato a terra la collanina, prima di dileguarsi. L'oggetto prezioso è stato poi restituito alla legittima proprietaria attraverso i carabinieri, che ha potuto così archiviare alla svelta la brutta avventura.