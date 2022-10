Con Bibliobabel tre fiabe prendono vita grazie alla realtà aumentata

Tre fiabe - una cinese, una romena e una marocchina - raccolte in tre libri realizzati in italiano e in lingua originale, tre storie che prendono vita con le illustrazioni e l’utilizzo della realtà aumentata, grazie al lavoro realizzato dal collettivo Brixel. Dal 27 settembre al 1° ottobre le sale espositive della Fondazione Giorgio Amendola (via Tollegno, 52 a Torino) ospitano la mostra “Bibliobabel: tre fiabe in realtà aumentata”.