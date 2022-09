Il marchio Raspini debutta nel grande volley

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA milita nel campionato di Superlega ma è presente anche in Europa nella Cev Volleyball Cup, seconda competizione europea per importanza.

Mercoledì 21 settembre la società ha organizzato una conferenza stampa per presentare ai giornalisti il suo nuovo acquisto Santos De Soura Ricardo Lucarelli, giocatore di nazionalità brasiliana noto a livello mondiale. La scorsa estate con la sua Nazionale ha vinto la medaglia d’oro nella VNL giocata a Rimini e la medaglia di bronzo ai recenti Mondiali giocati in Slovenia e Polonia, ha inoltre conquistato l’ultimo Campionato di SuperLega.

“Raspini S.p.A. da sempre è sostenitrice dello sport - ha sottolineato Emilia Lisdero – e quest’anno è stato deciso di affiancare una squadra davvero rilevante nel panorama della pallavolo. Qui ci sono giocatori importanti e tanta voglia di fare bene e vincere. Esperienza, equilibrio, lungimiranza, fare squadra, determinazione, rispetto per l’ambiente e per il territorio sono concetti fondamentali per la nostra azienda, concetti che ritroviamo anche in questa società”.