Aspettando la Torino City Marathon, martedì appuntamento con la campionessa Brogiato

Sale l’attesa per la Torino City Marathon, che quest’anno si correrà domenica 6 novembre lungo un percorso inedito, che vede tornare partenza e arrivo nel centro storico della città, nella sontuosa Piazza Castello. Oltre alla 42,195 km si correrà anche la Torino City Run (10 km), dedicata agli amatori e agli appassionati della corsa su “brevi” distanze.

Martedì 27 settembre, alle 19:00, Sara Brogiato sarà la protagonista della serata organizzata da Team Marathon e Road Torino Runners ASD presso il ristorante M**bun di Torino, in via Rattazzi 4.

L’ex azzurra ha con la maratona di Torino un rapporto molto speciale: "È stata la mia prima maratona, era il 2018 (chiuse in terza posizione). Ricordo quel giorno come fosse ieri, è stata un’emozione unica e indescrivibile". L’atleta piemontese – è nata a Moncalieri, alle porte del capoluogo – racconterà di gare e allenamento fisico e mentale, di come è cambiata la sua preparazione nel corso del tempo, oltre a rispondere alle domande dei presenti.