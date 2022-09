Dalla zucchina trombetta al carciofo, Albenga in Tavola a Torino: la proposta gourmet conquista Terra Madre

Dalla zucchina trombetta al carciofo, le eccellenze di Albenga in Tavola a Torino: la proposta gourmet conquista Terra Madre

Un piccolo pezzo di Liguria protagonista a Terra Madre: l’azienda “Albenga in Tavola Gourmet”, dopo aver partecipato a Sana e Cibus, si conferma attenta al dialogo con i clienti e con gli amanti della gastronomia con uno stand all’interno del Salone del Gusto di Torino, al Parco Dora.

Tra le eccellenze presentate da Mauro Sandri, particolarmente apprezzate dai visitatori, le torte di verdura. Prodotti del territorio, che valorizzano le quattro eccellenze di Albenga: il carciofo, la zucchina trombetta, l’asparago violetto e il pomodoro cuore di bue.

Ma non solo. Perché essendo in Piemonte, i clienti hanno anche richiesto la bagna cauda, prodotto tipico locale. “Per noi importante essere qui perché esiste una passione del cliente per la gastronomia”.

Qui il video completo