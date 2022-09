"Annullato" il seggio virtuale in via Roma per chi non può votare: la prefettura dice no

Virtuale, anzi: talmente virtuale da essere invisibile. Non ci sarà il seggio di "Voto anch'io, no tu no" che Acmos - insieme ad altre associazioni - voleva costruire per la giornata di domani in via Roma, all'angolo con via Principe Amedeo.

Un'iniziativa (che vedeva partecipare anche Generazione Ponte, Fondazione Benvenuti in Italia, UDU - Unione degli Universitari, Rete per la riforma della cittadinanza, Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione) che non ha ricevuto l'ok dopo la richiesta alle autorità competenti. "Richiesta formale alla Prefettura di Torino per installare in via Roma angolo Via Principe Amedeo una cabina elettorale per denunciare l’impossibilità di voto di circa 5 milioni di elettori, il 10% degli aventi diritto", si legge in una nota diffusa da Acmos. Autorizzazione che non è arrivata, "A causa del silenzio elettorale".