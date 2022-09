Meteo: tempo stabile fino a giovedì, poi calo delle temperature. Ma il weekend sarà soleggiato

Tempo stabile su Torino e provincia fino a giovedì, con giornate caratterizzate da sole vento forte. Lo dicono le previsioni meteo di DataMeteo. Vediamole nello specifico.

Almeno fino a giovedì, a causa delle correnti in quota prevalentemente nordoccidentali, il tempo si manterrà stabile sulle pianure, con episodi di Foehn. Poi breve perturbazione tra giovedì e venerdì, e weekend che si prospetta ancora soleggiato e anticiclonico.

A Torino quindi avremo questa situazione

Fino a mercoledì 29 settembre, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in città e zone di pianura. Nuvoloso o coperto su Alpi nordoccidentali e Valle d’Aosta, in particolare martedì mattina e mercoledì, con precipitazioni sui confini, anche nevose fino 1600/1800 metri. Temperature in media col periodo. Massime che saranno comprese generalmente tra i 21 e i 23 °C, minime tra 11 e 13°C. Venti per lo più assenti o deboli di direzione variabile oggi e mercoledì. Domani forti raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali e vallate adiacenti, con sconfinamenti anche sulle pianure limitrofe ed in città, in particolare nel pomeriggio.

Tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre, un debole minimo depressionario attiverà instabilità con precipitazioni irregolari soprattutto sul Piemonte sudorientale, tra giovedì sera e venerdì notte. Possibilità di isolati piovaschi nel torinese. Temporaneo calo della temperatura tra giovedì e venerdì.

Al momento la tendenza per il fine settimana vede un nuovo miglioramento con l’arrivo di correnti più anticicloniche che garantirebbero un tempo stabile e per lo più soleggiato e prime nebbie al mattino.

