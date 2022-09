Venerdì Open Day alla Voice Art Academy, occasione importante per chi ama la musica

Venerdì 30 settembre, dalle 10 alle 19, Open Day alla Voice Art Academy di Torino, sede della nota scuola di musica cuneese creata e diretta dalla cantante e Vocal Coach Silvia Elena Violino.

Lo studio si trova in Corso Francia 98, al sesto e ultimo piano di un palazzo signorile, una bellissima zona situata tra Piazza Bernini e la fermata Racconigi, comodissima ai mezzi di trasporto, essendo il palazzo affacciato alla fermata della metro. In occasione dell’Open Day potrete visitare la sede, conoscere i corsi per l’anno 2022-2023 ed avere tutte le informazioni necessarie per poter procedere con l’iscrizione.

Le lezioni presso la sede di Torino prenderanno il via dalla prima settimana di ottobre; per prenotazioni delle prove gratuite ed iscrizioni scrivete a: info@voiceartacademy.com ; tel 338/2243771.

Info e comunicazioni Torino: 346/3851617. Sito ufficiale: www.voiceartacademy.com