I calciatori più forti della Serie A su cui puntare al fantacalcio e nei pronostici

Per comprendere meglio quali sono i giocatori più forti nel campionato di Serie A 2022 – 2023 bisogna prendere in esame diversi elementi, come le statistiche, l’organico della squadra (compreso il suo allenatore) e le scommesse sportive online dei marcatori migliori su Betfair .

I calciatori più forti della Serie A

Arnautovic del Bologna è sicuramente una delle sorprese di questo campionato con 6 gol nelle prime 7 gare, le quote delle scommesse calcio sulla Serie A 2022 – 2023 lo stanno premiando e anche le statistiche confermano che è fra i calciatori più interessanti quest’anno.

Ciro Immobile non ha iniziato con il piede giusto in campionato ma ben presto sta trovando la sua rivalsa, questo calciatore sicuramente salirà in cima della classifica marcatori nelle prossime giornate e non vorrà più scendere, 5 gol nelle prime 7 giornate sono molto di più che un ottimo inizio.

Il Campione del Mondo Giroud nonostante l’età, continua a segnare nei Rossoneri e rappresenta una pedina fondamentale per mister Pioli, quest’anno potrebbe davvero scalare la classifica dei marcatori insieme ai grandi, a patto che le sue condizioni fisiche restino stabili.

Nel Napoli stanno nascendo alcune stelle degne di nota, il primo è Kvaratskhelia che ha iniziato il campionato alla grande, diventando il capocannoniere parziale degli Azzurri, seguono Raspadori e Simeone che sono due giocatori molto interessanti. Attenzione all’argentino, che nello stadio di Diego Armando Maradona si esalta e vuole segnare sempre a tutti i costi.

C’è un altro argentino che sta dando prova di carattere ed è pronto a riprendersi le scene del calcio italiano, ed è Paulo Dybala, che con la Roma sta vivendo una seconda giovinezza ed è uno dei calciatori più in forma del momento, salvo infortuni che potrebbero fermare la sua cavalcata verso la vetta dei capocannonieri.

Anche Leao del Milan è un giocatore su cui scommettere, quest’anno potrebbe arrivare tranquillamente a quota 20 e regalare il secondo Scudetto consecutivo ai Rossoneri.

I calciatori su cui puntare al Fantacalcio

Su tutti, Lukaku e Lautaro sono sicuramente due calciatori su cui tutti i fantacalcisti dovrebbero puntare, a centrocampo c’è Koopmeiners dell’Atalanta che sta regalando tantissimi bonus.

Anche Barella è un calciatore adatto per rinforzare la rosa dei fantallenatori, perché segna e regala tantissimi assist. Una pietra miliare che sta regalando un sacco di bonus è Pereyra dell’Udinese con 4 assist nelle prime 7 gare, anche Zieliski è riuscito a fornire 3 assist nelle prime gare.

Il migliore in materia di bonus è assist è Milinkovic Savic della Lazio, praticamente impeccabile con i suoi 5 assist nelle prime 7 gare. Theo Hernandez, Dumfries e Berardi, sono altri tre calciatori che danno sicurezza ai fanta - reparti.