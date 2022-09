Nichelino, la rottura di una tubatura crea una voragine in via XXV Aprile (foto d'archivio)

E' iniziato l'autunno da alcuni giorni, ma a Nichelino proseguono, come già accaduto più volte durante l'estate, i problemi causati dalla rottura di una tubatura dell'acquedotto.

Voragine in via XXV Aprile

Dopo via Torino allagata ed altri episodi che si erano registrate nelle settimane successo, stavolta il problema si è verificato in via XXV Aprile, all'altezza della rotatoria con via Torricelli. Una grossa voragine si è aperta nel terreno nel pomeriggio di ieri e solo il pronto intervento della Polizia locale ha evitato che qualche macchina potesse restare coinvolta o incastrata, poi sono intervenuti i tecnici della Smat, che hanno accertato la perdita nel sottosuolo.

Ennesimo cantiere in città

E così è partito l'ennesimo cantiere a Nichelino, anche se di breve durata, per colpa di tubature sempre più vecchie e guasti che stanno diventando una costante. Problemi che hanno costretto il sindaco Giampiero Tolardo a chiedere interventi urgenti alla stessa Smat per rinnovare le tubazioni della città.