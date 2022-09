Arriva ChierUp, il primo bando per supportare la creazione di nuove imprese nel territorio di Chieri

Sabato 8 ottobre alle ore 17,30 presso l’Enoteca di Albugnano in Via Roma n° 9 la Fondazione della Comunità Chierese insieme a Chie_rete ed a Réseau Entreprendre Piemonte presenterà alla comunità ChierUp, il primo bando per supportare la creazione e l’attrazione di nuove imprese nel territorio Chierese.

Il venerdì successivo, il 14 ottobre, alle ore 17,30 presso Villa Simeom in C.so Vittorio Emanuele II, 12 ad Andezeno, il bando sarà rivolto principalmente agli imprenditori.

“La Fondazione di Comunità Chierese ha deciso di promuovere questa iniziativa per dare spazio e opportunità di crescita alle idee progettuali del territorio, nell’ambito di quelli che sono i settori produttivi più importanti e interessanti. Per farlo abbiamo chiesto la collaborazione di enti e imprenditori che conoscono bene il Chierese e che possono aiutare le startup ed i team progettuali a far crescere il loro progetto in base al territorio stesso”. Queste le parole di Riccardo Civera, Presidente della Fondazione della Comunità Chierese, che conclude “ Come si legge nella call for application, presente sul nostro sito, il bando ha lo scopo di sostenere e incoraggiare nuove iniziative imprenditoriali, speriamo soprattutto di giovani, che possano produrre ricadute positive in termini di impatto sociale ed ambientale per il territorio. Invitiamo quindi tutte le neo-imprese, le startup e i team imprenditoriali a partecipare agli eventi così da poter conoscere il bando ”.