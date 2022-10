Un tuffo sott'acqua, tra hockey e tiro a segno, per far respirare lo sport in mezzo alla crisi delle bollette

A disposizione di giovani, meno giovani, curiosi e appassionati ci saranno discipline come l'immersione con le bombole, apnea e nuoto pinnato . Addirittura l'hockey o il tiro a segno. A fare da regia, la sezione provinciale della Fipsas. " È il secondo anno che ci impegnamo in questa iniziativa - dice il presidente Giovanni Maffiotto - e per il 2022 abbiamo avuto il tempo per organizzare un momento importante, su quattro corsie di spazio ".

"Ci sono discipline che per troppo tempo hanno subito le etichette di serie b - dice Domenico Carretta, assessore comunale allo Sport -, ma come amministrazione vogliamo impegnarci per rilanciare attività che sono fondamentali. Soprattutto in strutture come le piscine che sono tra le più esposte ai rincari e alle bollette".

Il tema dei rincari: "Tenere duro per garantire la coesione sociale"

"Torino si fa carico di pagare le utenze in gran parte delle strutture, come le piscine e questo pesa anche sulle casse comunali - aggiunge Carretta -. Siamo passati da 15 a 40 milioni, non solo per le strutture sportive, ma bisogna cercare di garantire la tenuta sociale dopo anni di crisi e due anni di lockdown. Bisogna nuotare nella stessa direzione e per il momento abbiamo cercato di scongiurare il ritocco delle tariffe verso l'alto. Con aumenti del 200% lasceremo fuori tutte quelle famiglie che non possono permettersi l'iscrizione. Ci sono cali anche in altre discipline, a partire dal calcio".