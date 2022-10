Ombre, pupazzi e burattini tornano protagonisti del Festival Incanti, da quest'anno fuso con la Casa del Teatro

Ombre, pupazzi e burattini tornano protagonisti della scena grazie a Incanti, il Festival del Teatro di Figura che per la sua 29esima edizione si presenta con un'importante novità. La rassegna abita dal 2008 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani: da quest'anno si fonde ufficialmente con la Fondazione TRG, che ne assume la gestione e l'organizzazione, confermando nella direzione artistica coloro che hanno inventato e diretto Incanti dal 1994, Alberto Jona e Jenaro Meléndrez Chas insieme a Cora De Maria della Compagnia Controluce Teatro d’Ombre.

L'edizione è dedicata all'idea di viaggio oltre i confini, reali e metaforici, fisici e di genere, mentali e animici. Molti i paesi ospiti: Bulgaria, Francia, Spagna, Italia e Germania, a cui è dedicato un piccolo approfondimento; molte le prime assolute e nazionali con alcuni nomi importanti del teatro e della danza che utilizzano il Teatro di Figura come Frank Soehnle e Anthony Heinl, o si cimentano con esso, come Giuseppe Muscarello. Anche quest'anno fondamentali le collaborazioni, da Play with Food alla Lavanderia a Vapore; dal Museo Nazionale del Cinema - con la serata dedicata al rapporto fra Teatro di Figura e Cinema che vede l'animazione tedesca protagonista - al Goethe Institut di Torino; fino alla Scuola Internazionale di Comics che cura l'immagine di Incanti.

Da martedì 4 ottobre alle 19.30 iniziano gli spettacoli per un pubblico di giovani e adulti: DAS 2TE ICH di Figuren Theater Tübingen (Germania) descrive un uomo in fuga dalla sua solitudine che, alla vigilia di Capodanno, si trova in un ristorante con un Kaiserpanorama che mostra un viaggio nel vecchio anno. Sempre il 4 ottobre alle 21 I, SYSIPHUS di Puppet’s Lab (Bulgaria), uno spettacolo che è un mix incredibile di danza e teatro di oggetti. Mercoledì 5 ottobre alle 19.30 NO(W)HERE di Natalia Barraza (Spagna), installazione e road movie scenico in cui lo spazio si attiva e si costruisce davanti ai nostri occhi, mentre alle ore 21 FOGO LENTO di Costanza Givone (Italia - Portogallo) in collaborazione con Play With Food. Giovedì 6 ottobre alle 21 TALITA KUM di Riserva Canini (Italia), in scena un’attrice sola ma due personaggi. La marionetta anima l’attrice o l’attrice anima la marionetta che a sua volta la anima? Venerdì 7 ottobre alle 19.30 KRIEGSKABARETT di Controluce Teatro d’Ombre, un omaggio al mondo di Karl Valentin, surreale clown del Cabaret tedesco del primo Novecento, che ha raccontato la follia di un mondo sull'orlo dell'abisso.

Per quanto riguarda gli spettacoli per famiglie giovedì 6 ottobre alle 19.30 CRACRAPUNK di Lucci e Brunello (Italia), uno spettacolo di burattini comico e inaspettato. Venerdì 7 ottobre ore 20.45 (con replica sabato 8 alle 16) BLU INFINITO, diretto e ideato da Anthony Heinl, coreografo e danzatore dei MOMIX. Sabato 8 ottobre ore 17.30 (con replica domenica 9 alle 11) BARAKA di Cie Fred Teppe (Francia), uno spettacolo tenero e malizioso, tra arte circense e teatro di oggetti. Sabato 15 ottobre alle 17.30 e domenica 16 ottobre alle 11 ELEPHANT AUS DEM EI di Ceren Oran (Germania – Turchia), spettacolo di danza, teatro di figura e musica dal vivo in cui quattro artisti accompagnano un elefante per tutta la vita. Tra gli eventi collaterali sabato 8 ottobre dalle 10 alle 18 alla Lavanderia a Vapore WORKSHOP APERTO A TUTTI a cura di Giuseppe Muscarello.

INFO: CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI Corso Galileo Ferraris 266 – tel. 011/19740280 – 389/2064590 - biglietteria@casateatroragazzi.it