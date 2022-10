Calcio, Serie D. Primo brindisi di un grande Chisola: superata 3-2 la Fezzanese

CHISOLA - FEZZANESE 3-2

Reti: 11'Bove (C) 15'Viano (C) 21'De Martino (F) 27'Baudi (F) 46'Spoto (C)

Un super Chisola Calcio mette la marcia giusta e ottiene la prima vittoria del suo primo campionato di Serie D. Dopo il pareggio (subìto in extremis) sul campo del Sestri Levante ecco il successo interno per 3-2 contro la Fezzanese.

Partita rocambolesca ma piena di emozioni quella di Vinovo, dove i locali provano subito a fare la voce grossa con le reti di Bove (11') e Viano (15'). Sembra un match agevole ma non è così. Gli spezzini reagiscono e prima trova il guizzo con Di Martino (21') e successivamente con il bomber Baudi (27').

Nella ripresa, decide per la prima storica rete che vale il successo, la rete di Spoto (46') regalando ai biancoazzurri i meritati tre punti. Con questa vittoria il Chisola resta nelle retrovie con 4 punti ma con tanta speranza che l'inizio in salita sia alle spalle.