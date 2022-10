In Sala Rossa solidarietà alle donne iraniane: Viale (Per Torino) si taglia una ciocca di capelli

Arriva anche in Sala Rossa la solidarietà alle proteste delle donne che sta avvenendo in Iran. Il capogruppo della civica Per Torino Silvio Viale , durante la discussione delle interpellanze, ha estratto un paio di forbici e si è tagliato una ciocca di capelli, poi racchiusi all'interno di una scatola trasparente.

Morte di Mahsa Amini

Un'iniziativa che si sta svolgendo in tutta Italia, a sostegno delle persone che stanno manifestando nel paese arabo dopo l'uccisione da parte della Polizia della 22enne Mahsa Amini. Viale non è nuovo a manifestazioni simili: in passato aveva distribuito in Consiglio Comunale semi di cannabis a sostegno della liberalizzazione della droga leggera, così come esposto strumenti chirurgici in difesa del diritto di aborto.

Viale: "La ciocca? La manderò all'ambasciatore"

"Mi auguro - commenta Viale - che il gesto di solidarietà possa contagiare i miei colleghi e diffondersi in centinaia di manifestazioni. Invierò la ciocca di capelli all’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran".