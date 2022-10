Piemonte regione europea dello Sport: finanziati 882 eventi. Ricca: "Lo sport piemontese fa volare il turismo"

Con l'attribuzione del titolo di Regione europea dello Sport, il Piemonte ha finanziato 882 eventi nel 2022, con una spesa regionale di 4 milioni e 720mila euro. "I primi numeri che ci vengono mostrati dall’indagine di Ires sono eloquenti e ci spiegano con chiarezza che stanziare fondi per lo sport è un investimento lungimirante e capace di portare ricadute economiche importanti per tutto il territorio", spiega l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca.

"Che i grandi eventi come Atp e Giro d’Italia abbiano portato turismo lo dicono i registri degli alberghi piemontesi, ma le analisi ci mostrano anche che il giro di affari di questi appuntamenti non si esaurisce con gli eventi stessi ma prosegue nei mesi successivi con un turismo più sistemico, figlio anche della grande esposizione mediatica connessa alle competizioni. C’è poi un altro aspetto legato allo sport del territorio da tenere in considerazione, cioè che la vittoria del titolo Regione Europea dello Sport ha portato il Piemonte a investire molto nel sistema sportivo locale tramite bandi per gli eventi. Più della metà di essi, come si vede chiaramente nei dati dell’Ires, sono andati a finanziare decine e decine di competizioni piemontesi tenutesi nella nostra regione. Un segno di ripartenza eccellente per il post pandemia che ci fa sperare in un futuro in cui il Piemonte è sempre più protagonista dello sport nazionale e internazionale".