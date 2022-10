Bussoleno e Condove, tre giorni per riscoprire il fascino della scuola di montagna

“Tra cinque anni mi vedo con gli scarponi ai piedi e il sorriso in volto”. “Tra cinque anni mi vedo in alta montagna, ad aiutare diverse realtà locali a portare avanti i loro progetti e ad avviarne di nuovi”. “Sono qui ad imparare qualcosa in più, anche come amministratore locale, per cercare di ripopolare le nostre montagne”. Sono tre delle testimonianze e auto-presentazioni raccolte all’inizio della residenza di formazione e orientamento che si è tenuta dal 30 settembre al 2 ottobre a Bussoleno e Condove, nell’ambito del progetto che negli ultimi due anni ha consentito l’istituzione dello sportello di consulenza “Vivere e lavorare in montagna”.

Trasferirsi in montagna è un sogno per molti, che richiede però un’attenta valutazione delle prospettive economiche e sociali. Ed è proprio per questo che la Città Metropolitana in collaborazione con l’Università di Torino e con SocialFare-Centro per l’Innovazione Sociale ha messo a punto lo sportello. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è stata appunto la Scuola di montagna. A Condove i partecipanti sono stati accolti dal Sindaco Jacopo Suppo anche nella sua veste di Vicesindaco metropolitano. I tre giorni di formazione e orientamento hanno previsto momenti di informazione e discussione, sessioni ispirazionali, workshop per approfondire il proprio progetto di vita e lavoro in montagna, visite ad attività produttive e realtà sociali della Valsusa. Le principali tematiche affrontate spaziano dal trovare casa e lavoro e fare impresa in montagna alla reale disponibilità di servizi nelle Terre Alte.