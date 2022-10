Venaria, la professoressa Luigina Castagnero nuova preside del liceo Juvarra

Dichiara il sindaco Fabio Giulivi : " L’Amministrazione comunale ringrazia per il lavoro svolto il professor Luciano Mario Rignanese, in particolare per l’impegno profuso durante la pandemia da Covid 19 e per la disponibilità dimostrata nei confronti del territorio , oltre che agli studenti" .

Continua il sindaco: "Molti ed interessanti cambiamenti hanno visto il liceo crescere negli anni diventando un polo attrattivo per l’istruzione d’eccellenza. La sua offerta formativa ha saputo coinvolgere non solo i ragazzi venariesi ma anche i coetanei dei comuni limitrofi. L’Amministrazione comunale rinnova, al nuovo dirigente scolastico, la propria disponibilità affinché il liceo della Reale possa continuare a consolidare il percorso di crescita intrap reso ".

Interviene, a sua volta, l’assessore all’Istruzione, Paola Marchese: "Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento per la disponibilità che il dottor Riganese ha dimostrato in questi due anni in cui ha guidato l’Istituto. Nel dare il benvenuto alla professoressa Castagnero, Le auguro un buon lavoro nella convinzione che con l’impegno, la professionalità e la passione per il suo ruolo, sarà certamente all’altezza delle aspettative degli alunni e delle famiglie. Non mancheranno con l’Amministrazione occasioni d’incontro, di confronto e collaborazione per delle progettualità condivise".