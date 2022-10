Torino celebra i suoi campioni: un premio per chi si è fatto onore agli Europei di Karate in Olanda

Una giornata di celebrazioni per gli atleti che hanno partecipato al 15esimo Campionato europeo di Karate (Skief). La competizione si è svolta a fine luglio a 's-Hertogenbosch, città olandese in cui nacque nel 1450 il pittore fiammingo Hieronymus Bosch.

Negli interventi di saluto agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, che hanno preceduto la consegna dei premi, il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Consigliere delegato Pasquale Mazza hanno sottolineato che, pur non avendo competenze dirette sulla promozione dell’attività sportiva, la Città Metropolitana ha tra le sue missioni la valorizzazione del territorio e delle sue comunità locali. “Valorizzare i territori significa anche dare il giusto rilievo e risalto, dal punto di vista della comunicazione (ma non solo) alle realtà sportive di base, che hanno un’indubbia valenza agonistica e che, come gli atleti che hanno partecipato agli Europei di karate, ottengono ottimi risultati. - sottolineano Suppo e Mazza – Le società sportive di base hanno inoltre un ruolo fondamentale nella socializzazione dei giovani e nella loro preparazione all’età adulta. I risultati degli atleti che abbiamo premiato il 5 ottobre sono di esempio e stimolo per i loro coetanei, dimostrando che la tenacia e l’impegno a lungo termine danno i loro frutti”.