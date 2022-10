Bidoni stracolmi e immondizia ovunque: Pozzo Strada è invasa dai rifiuti

"Torino è sporca e va pulita”. Tuonava così a fine luglio il sindaco Stefano Lo Russo, in un’uscita (la seconda in realtà) volta a chiedere un maggior impegno all’azienda dei trasporti nella pulizia della città.

I cittadini: "A Pozzo Strada Amiat non passa abbastanza"

A distanza di mesi però, nonostante la buona volontà del primo cittadino, poco sembra essere cambiato. Si moltiplicano infatti le segnalazioni di spazzatura ovunque, cestini pieni e immondizia abbandonata in strada. Nel quartiere Pozzo Strada, per esempio, diversi cittadini lamentano passaggi di Amiat sempre meno frequenti o comunque non sufficienti a smaltire i rifiuti che vengono conferiti nei bidoni. Nel quartiere è attiva la raccolta domiciliare porta a porta, con passaggi distinti per carta, plastica, rifiuti organici e non recuperabili.

Topi a San Donato

Qui non sono ancora arrivate le ecoisole, neve presenti in Lingotto, San Secondo, Crocetta, Falchera, San Salvario, San Donato, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna. I rifiuti abbandonati in strada e i bidoni strapieni si aggiungono alle segnalazioni di topi, vivi e morti, ritrovati in zona San Donato. In Barriera invece sono sempre di più i cittadini che lamentano abbandono di ingombranti.

L'annuncio di Amiat

Solo qualche settimana fa Amiat aveva deciso di rivedere l’organizzazione interna, a causa dei cassonetti dei rifiuti rotti e danneggiati, proprio per rispondere in modo più tempestivo alle segnalazioni dei cittadini. Un annuncio a cui, per ora, non sembrano seguiti fatti concreti. E Torino continua a essere sporca e poco decorosa.