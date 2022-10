Gli antichi faraoni suonano l'Arpa: protocollo d'intesa tra Museo Egizio e l'agenzia ambientale del Piemonte

Sembrano due mondi distanti, ma non lo sono così tanto. Hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa Arpa Piemonte e Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino . La volontà è quella di operare insieme per obiettivi comuni, con strategie e visioni di lunga durata, per la formazione e lo sviluppo sostenibile per avere un futuro nel segno del green.

“La nostra istituzione conduce attività di ricerca e sviluppo dell’innovazione, non solo in campo egittologico e museale. Da quest’anno, infatti, abbiamo istituito uno specifico Ufficio Ambiente, che opera con l’obiettivo di diminuire le emissioni e di raggiungere una maggiore efficienza sotto il profilo energetico. Dal punto di vista ambientale non vogliamo limitarci ad un mero adempimento delle norme in vigore, ma proporci come capofila per lo sviluppo di buone pratiche, nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità. La cooperazione con Arpa Piemonte, si inserisce in questo quadro”, spiega Christillin.