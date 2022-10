I volontari ripuliscono da erbacce e sterpaglie il parco di Villa Genero

I volontari sistemano il parco di Villa Genero . Questa mattina una sessantina di ragazzi e ragazzi di " Torino Spazio Pubblico ", insieme ai dipendenti dei McDonald’s torinesi, hanno ripulito in modo capillare i vialetti e le aree circostanti il piazzale dalle sterpaglie e dalle piante infestanti. Presente all'evento anche l'assessore al Verde Francesco Tresso.

Donate le attrezzature

Al termine delle attività i volontari di Torino Spazio Pubblico hanno accompagnato i partecipanti a una visita guidata nel parco, facendo vedere alberi e fiori particolari, così come altre curiosità.

McDonald's ha donato al progetto tutte le attrezzature acquistate per l'occasione, in particolare le pinze raccogli-rifiuti che verranno usate per altre attività di pulizia dai volontari.