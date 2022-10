A Roccabruna torna la Gran Castagnata con la Fiera di Valle. Il sindaco: "Edizione dedicata ai giovani"

Il 8 e 9 ottobre 2022 si svolgono contemporaneamente a Roccabruna la 43^ Gran Castagnata e la 18^ Fiera di Valle.

La fiera è una vetrina dei prodotti artigianali ed agro-alimentari locali e delle valli limitrofe. La Gran Castagnata completa la manifestazione con la degustazione di prodotti tipici come “mundaj” e “bignette”, allietando l’atmosfera con musiche e balli.

"Siamo contenti perché torniamo a fare festa dopo due anni. L'amministrazione crede molto in questo evento, che è stato voluto da un gruppo di amici. Non abbiamo più la pro Loco, ma grazie alla volontà di alcuni abitanti del paese, con l'aiuto degli Amici dell'Acciuga di Dronero, l'evento ci sarà", commenta il sindaco Marco Arneodo.

Ci sono alcune novità in questa edizione che prenderà il via l'8 ottobre. "Abbiamo pensato ai giovani, con lo street food e il Dj set. Vogliamo che sia soprattutto una festa per loro, perché partecipino e si divertano".

Un programma ricco: sabato 8, dalle 10, sono previsti dei convegni presso il Centro parrocchiale Sacra Famiglia. Alle 17 taglio del nastro e dalle 19 musica con il dj set Marco Skarica e Marco Manzi. Alle 21.30 è previsto uno spettacolo pirotecnico e alle 22 Gigi l'Altro Show.

Domenica, per tutto il giorno, esposizione di cavalli e altri animali, oltre alla vendita di pollame. L'apertura della fiera è prevista dalle 9. Dalle 14 truccabimbi, Fanfara dei Bersaglieri e la Grande orchestra occitana itinerante Lou Dalfin.

Sarà sempre presente il tendone con servizio bar, tavoli e panchine, con il cibo di strada.