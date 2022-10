Il futuro elettrico dell'auto passa da Grugliasco: Comau alleata di Stellantis e Mercedes per costruire le nuove batterie

Un asse tra Torino e il Nord della Francia per progettare insieme le batterie dell'automotive elettrica di domani. Più che Torino, Grugliasco: Comau è stata infatti selezionata da Automotive Cells Company (una joint venture tra Stellantis, TotalEnergies/Saft e Mercedes-Benz), per progettare e sviluppare una linea di produzione di moduli batteria per la futura Gigafactory a Billy-Bercalu Douvrain.



Insomma, se il sogno di una gigafactory a Mirafiori è svanito (a favore di Termoli), resta comunque aperta la possibilità di fornire a questo settore le competene e le tecnologie per realizzare le automazioni necessarie alla produzione in linea.

Obiettivo 2024

Con una capacità prevista pronta a crescere fino a 40 GWh, ACC punta a diventare un leader europeo della nuova mobilità. Comau fornirà ad ACC le conoscenze e le attrezzature necessarie per automatizzare la produzione delle batterie per veicoli elettrici di nuova generazione. Grazie alla flessibilità per gestire moduli a 8 e a 16 celle, le linee progettate da Comau consentiranno ad ACC di produrre fino a 8 Gigawattora (GWh) all'anno entro la fine del 2024. Inoltre, la soluzione completa sfrutta la vasta rete europea di Comau, garantendo così l'approvvigionamento locale di tecnologia, attrezzature e componenti ausiliari per le 5 linee di produzione, 3 delle quali producono entrambi i modelli, mentre 2 sono linee MEB specifiche per i moduli a 8 celle.