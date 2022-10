Orbassano, con l'arrivo del nuovo Mc Donald's si creano 40 nuovi posti di lavoro

Non solo panini e bibite. Con l'arrivo del nuovo ristorante McDonald’s a Orbassano si creano anche nuovi posti di lavoro: 40 per l'esattezza, che possono mandare un curriculum sul sito della multinazionale per avanzare la propria candidatura.



In particolare, un'occasione da sfruttare sarà la tappa proprio a Orbassano del "job tour" della catena di fastfood, nella seconda metà di ottobre. Un evento che serve proprio a raccogliere cv e candidature di chi è interessato. Si tratta - dicono i responsabili - di contratti stabili nel 92% del totale dei casi.