Il futuro del trotto italiano di scena a Vinovo con i Criteria Torinesi

Il futuro del trotto italiano? É già oggi e lo dimostreranno i puledri impegnati sabato 8 ottobre all’Ippodromo di Vinovo nei Criteria Torinesi, una corsa riservata ai maschi e un'altra alle femmine. Saranno 9 i maschi e 7 le femmine, con evidenti favoriti anche se in realtà per alcuni di loro gli impegni in pista sono stati pochi.

Tra le femmine certamente l'italo-francese Etsic’Etaitvrai, sinora imbattuta. La sorella di un altri fenomeno come Callmethebreeze (già vincitore del Criterium Torinese edizione 2020) con Andrea Guzzinati funziona a meraviglia e dopo il ritiro di Elen Degli Ulivi partirà con il 6. Al suo fianco la più temibile delle avversarie, almeno sulla carta, Elisa interpretata da Santo Mollo. Ma occhio anche ad Eleonora Wind con Pietro Gubellini e ben posizionata e El Alamein insieme ad Andrea Farolfi, altri due che conoscono molto bene la pista torinese.

Nei maschi favorito il poderoso Ernesto Roc alla ricerca della terza vittoria a fila insieme al suo proprietario e allenatore Filippo Rocca. Da vedere anche Edy Girifalco Gio (con V.P. Dell'Annunziata), Ecram che è stato cresciuto da Marco Smorgon e Eagle Stone insieme ancora a Farolfi, in grande crescita.

Molto belle anche le due corse di contorno. Una sul doppio km con due nastri per i tre anni ed avrà in Diego Pan il favorito su Daphne Jcp e l’altra riservata ai cavalli anziani, con nomi come Ugolinast, Aber Dell’Olmo e Velodrome. La corsa riservata ai Gentlemen aprirà invece il programma alle ore 14,55: Matteo Zaccherini e Duchessa Bfc ma anche Michele Bechis e Dayak le coppie da tenere d'occhio.

Porte aperte sin dalla mattina e possibilità di pranzare presso l'Hippo-Trattoria con un menù a 20€ (antipasto, primo e secondo) o 10€ per la la singola portata.

Come sempre ingresso gratuito.