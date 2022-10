Volley, conto alla rovescia per la WEVZA Cup: la Fenera Chieri sogna un posto in Challenge Cup

Manca una settimana alla WEVZA Cup, torneo che apre ufficialmente la stagione di club 2022/2023. In programma al PalaFenera dal 13 al 16 ottobre, mette in palio la partecipazione alla prossima Challenge Cup.

Le sei squadre partecipanti sono state suddivise in due pool da tre, così composte.

Pool A:

– RC Cannes

– Wiesbaden

– Lugano

Pool B:

– Reale Mutua Fenera Chieri ’76

– Cheseaux

– Munster

Da giovedì a sabato si svolgeranno due partite al giorno. Le prime due classificate dei due gironi si affronteranno quindi domenica per la finalissima.

Questo il programma dettagliato delle quattro giornate.

Giovedì 13 ottobre

ore 17,30: Cannes-Lugano (pool A)

ore 20.30: Chieri-Munster (pool B)

Venerdì 14 ottobre

ore 17,30: Lugano-Wiesbaden (pool A)

ore 20.30: Munster-Cheseaux (pool B)

Sabato 15 ottobre

ore 17,30: Wiesbaden-Cannes (pool A)

ore 20.30: Cheseaux-Chieri (pool B)

Domenica 16 ottobre

ore 17.30: finale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha predisposto un mini abbonamento che copre tutte le sette partite e le quattro giornate della WEVZA Cup al costo di 30 euro in tribuna Fenera Sud e 20 euro in gradinata. Si potrà anche acquistare il biglietto per una singola giornata al costo di 10 euro in tribuna e 8 euro in tribuna.

La WEVZA Cup è però compresa negli abbonamenti stagionali della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In altre parole, gli abbonati potranno assistervi gratuitamente.