Nel weekend di "Portici di Carta" protagonista anche Caterina Vitagliani

In questo weekend il centro di Torino diventa una grande libreria, con il ritorno dell'appuntamento con "Portici di carta". Tra i tanti appuntamenti organizzati dalla libreria Borgopo' merita una segnalazione quello con Caterina Vitagliani, autrice di "Dire fare baciare... Il racconto della vita" (edizioni Leucotea).

Un libro intimista, nel quale l'autrice racconta come ogni giorno assaporiamo la vita, ma poi arriva la morte. Ed è la quotidianità della vita, semplice senza essere banale, che Caterina Vitagliani ha scelto di esaltare in quest'antologia di racconti che guardano alla completezza dell'esistenza. Dodici affreschi in grado di trasmettere serenità, trepidazione e trascendenza, per una lettura poliedrica della vita.

L'autrice sarà protagonista domani, sabato 8 ottobre, dalle ore 18 alle 19 per un firmacopie alla bancarella della libreria Borgopò, in via Roma all'angolo con via Cesare Battisti.