Il Pd Piemonte si ritrova e promette una battaglia elettorale: "Da qui parte l'avviso di sfratto per Cirio"

Questa mattina, a Guarene, nel Roero, alle porte di Alba, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si è incontrato per una giornata di studio e di riflessione alla luce delle recenti elezioni politiche e della prima fase del “tour dem”, conclusasi in regione poche settimane fa.

“ Stare tra la gente e far percepire la propria posizione” si conferma la carta dei consiglieri regionali del PD che, da marzo a settembre, grazie al format del “tour dem ” ha organizzato 15 incontri sul territorio con 2000 chilometri percorsi in tutte le province.

Nel corso della riunione si sono evidenziati i temi su cui il gruppo lavorerà nei prossimi mesi sia in consiglio che nei territori. Temi già oggetto di grandi battaglie da parte del Pd regionale, Sanità e Salute, Sociale, Lotta al Gioco d’Azzardo Patologico e contrasto al progetto di legge Allontanamento Zero che sono stati accolti con interesse dai piemontesi.

“Dal territorio di Langhe e Roero, dove oggi ci siamo incontrati , parte un percorso di proposte per dare al Piemonte nel 2024 un governo all’altezza delle sfide del nostro tempo. La serietà vuole contraddistinguere il nostro modo di lavorare per il bene comune, per il bene dei cittadini, delle famiglie, delle imprese piemontesi. Meno annunci e più fatti"; così ha concluso il consigliere regionale cuneese ed ex sindaco di Alba Maurizio Marello.