L'ATL promuove la mostra permanente dello sport di Cuneo (FOTO e VIDEO)

La Mostra permanente dello Sport, installata presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, fu intitolata all’Avvocato Antonio Bertone in occasione del quarantennale della fondazione del Panathlon Club Cuneo.

Oggi, al suo interno, sono esposti oltre 140 cimeli commemorativi di eventi sportivi di particolare rilevanza, unitamente ad attrezzi e indumenti di gara dei più grandi nomi dello Sport cuneese: Franco Arese, Maurizio Damilano e Attilio Bravi per l’atletica leggera, Paolo De Chiesa per lo sci alpino, Maria Rosa Rosato per la ginnastica ritmica sportiva, Corrado Donadio per il ciclismo, Stefania Belmondo per lo sci di fondo, Silvano Prandi per la pallavolo.

“Per promuovere al meglio la Mostra, gestita dal Panathlon Club Cuneo, l’ATL ha recentemente realizzato un opuscolo informativo che distribuirà presso tutti gli Uffici Turistici IAT del Cuneese e in occasione di partecipazioni fieristiche. – dichiara il Presidente dell’ente del turismo Mauro Bernardi – La Mostra rientrerà anche tra le proposte di visita della Città di Cuneo, per una presentazione ricca e varia dell’offerta turistica del nostro territorio. La Mostra può risultare particolarmente interessante anche per le scuole, per un avvicinamento allo sport e ai valori ad esso collegati, attraverso le gesta dei più grandi atleti cuneesi che con impegno e caparbietà hanno raggiunto record di prestigio mondiale.”

In un momento di incontro con l’ATL del Cuneese svoltosi giovedì 6 ottobre, il Presidente del Panathlon Club Cuneo Giovanni Mellano ha dedicato la Mostra anche al ricordo di Lorenzo Tealdi, grande appassionato di ciclismo e di sport: “La Mostra testimonia come lo sport rappresenti un ambito di eccellenza per il Cuneese: qui i giovani possono conoscere i sacrifici e le conquiste dei grandi sportivi e da questi trovarne valida ispirazione.”

Il 19 novembre prossimo, negli spazi del Comune di Cuneo, verrà presentato il libro "Mezzo secolo di sport cuneese - Il Panathlon Cuneo festeggia 50 anni" a firma di Ilaria Blangetti e Lorenzo Tanaceto, omaggio ai 50 anni del Panathlon Club Cuneo (e dei molti più anni dello sport cuneese).

La Mostra è visitabile su prenotazione, dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 08.30-12/14.30-18.30.

Info e prenotazioni:

MOSTRA PERMANENTE DELLO SPORT Via Aldo Viglionec/o Palazzetto dello Sport - Cuneo

E-mail: cuneo@panathlon.net