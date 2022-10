Canottaggio, la XXV edizione della Rowing Regatta premia l'Università di Torino

Vittoria per l’Università di Torino sia nella gara maschile che nella femminile alla XXV edizione della Rowing Regatta. La sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei sulle rive del Po, nella versione torinese della sfida Oxford-Cambridge, ha visto il trionfo di UNITO su POLITO ed ESCP nella gara maschile, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 15 a 10, a vantaggio dell’Università. La gara femminile ha visto trionfare sempre l’equipaggio di UNITO su POLITO ed ESCP. Special guest di quest’anno è stato proprio l’equipaggio di ESCP Business School, che ha reso la Rowing un evento internazionale.

La grande festa remiera ha preso il via dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino alle 17.00 con la benedizione delle imbarcazioni a cura dell'équipe della pastorale universitaria guidata da Don Luca Peyron, poi la sfilata lungo via Po direzione Murazzi accompagnata dalla Bandragola.

Alle 18 hanno preso il via le sfide sul fiume Po: prima quella femminile nel 4 di coppia che ha visto la vittoria di UNITO per due manches a zero e poi quella nell’8+ maschile, con il successo sempre di UNITO e sempre due manches a zero; la singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II). A seguire si sono tenute le premiazioni degli equipaggi.

Tante le personalità che hanno preso parte alla manifestazione e alle premiazioni tra cui la Prorettrice del Politecnico di Torino Laura Montanaro, il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, il Presidente di ESCP Torino Campus Francesco Profumo, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D'Elicio, la Vice Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale di UniTo Marcella Costa, il Vice Rettore per la Didattica del Politecnico di Torino Sebastiano Foti, il Consigliere della Federazione Italiana Canottaggio Fabrizio Quaglino, il Presidente Edisu Piemonte e Presidente Comitato Organizzatore Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti, il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri, il Direttore di ESCP Torino Campus Francesco Rattalino, il Direttore del Collegio Einaudi Andrea Fabbri e il Delegato Provinciale CONI di Torino Luigi Casale.

Entusiasmo nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: “E’ ormai un appuntamento dell’autunno remiero torinese. La Rowing è un evento che crea sempre tanto entusiasmo e clamore allo sport universitario torinese. La sfida tra i due atenei sulle rive del fiume Po è sempre molto sentita. Quest’anno la Rowing è stato anche un evento intenzionale, grazie alla partecipazione come ospite per la prima volta dell’equipaggio della ESCP Business School. Do quindi a tutti l’appuntamento al prossimo anno con la XXVI edizione di questo storico evento ”.