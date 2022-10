Due locali chiusi per schiamazzi in Borgo San Paolo

Licenza sospesa per due locali un in via Di Nanni ed il secondo in corso Racconigi.

Il bar di via Di Nanni è stato oggetto di molteplici controlli nelle ultime settimane da parte della Polizia di Stato, risultando frequentato da persone pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, nonchè in materia di armi e stupefacenti.

Diversi gli esposti presentati dai residenti in zona a causa dei schiamazzi, liti, risse verificatisi. Il Questore ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per il bar, che rimarrà chiuso per 7 giorni.

Il secondo locale, sottoposto a diversi controlli straordinari del territorio effettuati negli ultimi mesi, sempre da parte degli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, non solo si è contraddistinto per la cospicua presenza di avventori gravati da precedenti di polizia, ma ha visto al suo interno anche l’arresto di un cliente per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che tale esercizio commerciale possa contribuire all’incremento dei fenomeni delinquenziali della zona, costituendo fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, lo stesso rimarrà chiuso per 10 giorni.