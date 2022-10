Zerocalcare a OGR Talks: presenta il suo ultimo libro "No Sleep Till Shengal"

Lunedì 10 ottobre, alle ore 21, arriva per la prima volta a OGR Torino Zerocalcare con la presentazione del suo nuovo libro a fumetti No Sleep till Shengal, reportage del suo viaggio in Iraq nel 2021 alla ricerca della comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, documentandone così le condizioni di vita e la lotta.



Con il suo stile inconfondibile e la sua voce capace come poche altre di filtrare le molteplici sfumature della società moderna, Zerocalcare compie un viaggio che si rivelerà doloroso e necessario per capire meglio il mondo che ci circonda. L’evento fa parte del palinsesto OGR Talks, è presentato da OGR Torino e BAO Publishing, in sinergia con Fondazione Circolo dei lettori.



La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione. Sono aperte le liste d'attesa.

Info e prenotazioni su: www.ogrtorino.it

No Sleep till Shengal (Bao) sarà in vendita ed è previsto un firmacopie al termine dell'evento

L'evento sarà diffuso in live streaming sul profilo Instagram e sul canale YouTube di OGR Torino.