Cinquantanovesima edizione di Expocasa: San Gaetano Arredamenti presente con uno stand dedicato

Lo storico mobilificio San Gaetano Arredamenti anche quest’anno è presente ad Expocasa con un suo stand dedicato.

L’esposizione, giunta alla cinquantanovesima edizione, si svolgerà fino a domenica 9 ottobre e quest’anno ha scelto come temi chiave design e accessibilità: la creazione di spazi dal look raffinato e gradevole, che però siano inclusivi e fruibili a 360 gradi secondo il filo rosso del “Design for all”.

Altro tema fondamentale dell’evento è quello della sostenibilità ambientale: nell’esposizione troveranno spazio prodotti e sistemi che mettono al centro i concetti di riciclo dei materiali e di risparmio energetico, temi più che mai cruciali.

Per la terza volta, l’ingresso a Lingotto Fiere sarà gratuito: sono attesi per tutto il periodo dell’evento più di trentamila visitatori.

San Gaetano sarà presente con uno ampio stand visitabile dedicato a soluzioni per interni accoglienti e raffinate dai marchi più distinti sul mercato. Cucine, camere, soggiorni concepiti per trovare la propria collocazione all’interno di ambienti ispirati ai più rigorosi criteri dell’interior design e compatibili sia con stili minimal moderni che con quelli degli anni dieci del secolo scorso, non rari negli edifici storici di Torino.

San Gaetano Arredamenti è uno dei principali e più antichi mobilifici di Torino. Inaugurato nel lontano inverno del 1957, quella di San Gaetano è la storia di tre generazioni di fabbricanti di mobili a Torino, che con dedizione e know-how tecnico hanno costruito un’attività che ha fatto della soddisfazione del cliente - a distanza di anni dall’acquisto - il proprio obiettivo fondamentale.

L’azienda di Torino si distingue inoltre per disporre di un’equipe di architetti e arredatori di interni che si occupano di seguire il cliente e soddisfare ogni sua esigenza, oltre che di una falegnameria interna in grado di adattare i mobili per soluzioni ad hoc. Infine, San Gaetano Arredamenti dispone di un team di allestitori che si occupano dell’installazione del mobilio direttamente a casa del cliente. In questo modo, seguendo il cliente a 360 gradi, San Gaetano compie la sua missione: la completa soddisfazione del cliente.