Calcio, Serie D. Un Chisola tutto cuore strappa il pareggio contro il Bra al 93'

CHISOLA - BRA 2-2

Reti: 5'Rizq (C) 22'Quitadamo (B) 56'Gyimah (B) 93'Grancitelli (C)

Un Chisola Calcio tutto cuore si regala il quarto risultato utile consecutivo (una vittoria e tre pareggi), riuscendo a raddrizzare una partita che sembrava ormai persa contro il Bra.

Il match inizia bene per i padroni di casa del Presidente Luca Atzori che vanno avanti grazie alla rete di Rizq (5'), trovando il suo secondo centro stagionale dopo quello realizzato al Ligorna. Gli ospiti reagiscono e trovano il guizzo del pari con Quitadamo (22'). Nella ripresa il Bra passa avanti con Gyimah (56'), ma i giallorossi restano in dieci. In pieno recupero Grancitelli regala il meritato 2-2 definito ai biancoazzurri (93').

Nel prossimo turno il Chisola è atteso nella tana della Castanese, altra neopromossa nel Girone A, reduce dalla vittoria sul campo del Borgosesia.