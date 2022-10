Ad Alpignano c'è già aria di feste: l'abete della casa di Babbo Natale costruito con 3500 bottiglie di plastica

Siamo ad inizio ottobre ma ad Alpignano si inizia già a respirare l'aria delle feste di fine anno. L’8 dicembre sul Piazzale della Cappella dei Caduti di Alpignano verrà allestita con il contributo dei borghi di Alpignano la casa di Babbo Natale con ad un abete costruito interamente con bottiglie di plastica.

L’Idea dell’abete fatto con bottiglie di plastica, per un’altezza massima di circa 4 metri vogliamo diventi un simbolo del percorso di rispetto e salvaguardia dell’ambiente. Si chiederà ai Cittadini di Alpignano di contribuire alla realizzazione di questo albero portando bottiglie vuote in due centri di raccolta appositamente individuati.

L’iniziativa prende il nome di “Per fare un albero ci vogliono ... 3500 bottiglie”. La Pro Loco ha bisogno di tutti i cittadini alpignanesi! Dobbiamo raccogliere 3500 bottiglie di plastica da 1,5 litri pulite e con il tappo. Realizzeremo un grande albero di Natale con queste bottiglie. Un albero ecologico, rispettoso dell’ambiente, originale, coinvolgente.



PUNTI E ORARI DI RACCOLTA DAL LUNEDI' Al VENERDI:

Studio Danza Visconi dalle 17.00 alle 19.30

Via Valdellatorre, 25, 10091 Alpignano





Asilo Nido "Don Minzoni" dalle 08.00 al e 18.00

Via Francesco Baracca, 14, 10091 Alpignano