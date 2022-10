Chivasso set di una serie noir. E il Comune sottoscrive un’intesa con Film Commission per nuove produzioni

Dopo che nei giorni scorsi sono state girate a Chivasso le scene di una serie noir, la città è pronta ad ospitare altri set cinematografici. La Giunta Municipale ha infatti approvato una convenzione con Film Commission Torino Piemonte, la fondazione senza scopi di lucro che promuove produzioni audiovisive e cinematografiche sul territorio piemontese e che conta al suo attivo 1.500 pellicole con 182 produttori e 232 strutture di servizio, coinvolgendo quasi mille professionisti e oltre 200 attori.

La Film Commission, che assume il ruolo di capofila della richiesta per le società di produzione intenzionate ad effettuare le proprie riprese sul territorio cittadino, oltre a curare gli adempimenti burocratici per autorizzare i set a Chivasso, collaborerà alla promozione della città e del suo territorio attraverso accordi con le società di produzione, tra i quali la citazione e l’apposizione del logo del Comune nei titoli di coda e la citazione della collaborazione in tutte le comunicazioni a mezzo stampa e web.

“L’accordo con Palazzo Santa Chiara – ha spiegato il sindaco Claudio Castello - prevede la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione attraverso le riprese cinematografiche, televisive ed audiovisive in genere”.

“Un’altra soddisfazione per Chivasso – ha commentato l’assessora al Turismo Chiara Casalino - La firma del protocollo di intesa con Film Commission Torino Piemonte proietta sempre più la città ad essere luogo d’interesse. Gli sforzi per far scoprire il nostro territorio, sviluppare il commercio locale ed il turismo di prossimità passano anche da una rinnovata offerta culturale che dobbiamo continuare a sostenere”.