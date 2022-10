Backstage. Resteremo al buio? La crisi energetica colpisce anche il Comune di Torino: ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Resteremo al buio? La crisi energetica colpisce anche il Comune di Torino: per le bollette altissime i mezzi pubblici potrebbero essere a rischio, l'illuminazione ridotta, persino la Mole potrebbe illuminarsi di meno, anzi, forse, per niente. Il tutto con il timore che sia a rischio la tenuta sociale. Ne parliamo a Backstage lunedì sera come sempre ascoltando le voci del territorio e delle istituzioni.

Conduce Patrizia Corgnati.